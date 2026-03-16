Νέες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελλόριζο αναφέρουν ότι τραυματίστηκε η πρέσβης της Εσθονίας, καθώς επέβαινε στο σκάφος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να σημειώθηκε έκρηξη, με τα αίτια της βύθισης ακόμη να διερευνώνται.

Επίσης, στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τρία μέλη του πληρώματος από την Εσθονία, στέλεχος του Λιμενικού ως σύνδεσμος με την Frontex και η πρέσβης της Εσθονίας.

Η πρέσβης Karin Rannu είναι ελαφρά τραυματισμένη, ενώ ένα άτομο φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.