Κυβερνητικά στελέχη σημείωσαν ότι η κυβέρνηση δέχεται ο πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τους αγρότες την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως κυβερνητική πρόθεση ήταν να γίνει μία συνάντηση. Ωστόσο, επειδή οι αγρότες δεν έχουν συμφωνήσει σε κοινή εκπροσώπηση, τότε μπορούν να γίνουν δύο συναντήσεις.

Αναλυτικά, ανέφεραν:

«Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν».

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα επιχειρήματά τους για τις θέσεις της κυβέρνησης, αλλά και τις διεκδικήσεις των αγροτών, ανέπτυξαν ο Χρήστος Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλήνιας επιτροπής μπλόκων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλήνιας επιτροπής μπλόκων τόνισε: «Τα αιτήματα τα έχουμε βάλει, τα ξέρει ο υπουργός. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, και θα θέσω μερικά ερωτήματα στον κύριο Υφυπουργό όσον αφορά την αναξιοπιστία. Όσον αφορά την Mercosur που ήταν και το κυρίαρχο θέμα και η κόκκινη γραμμή για να πάμε σε διάλογο, γιατί η πλειονότητα των αγροτών ήταν να μην πάμε μετά την υπογραφή της Mercosur. Δεν είχαμε καμία δουλειά να πάμε, αλλά επικράτησε σύνεση στο να πάμε και να τα πούμε και μπροστά σας.

Να σας βάλουμε προ των ευθυνών. Και εξηγούμαι. Κάθεστε και λέτε αυτές τις ημέρες, σας ακούμε στις τηλεοράσεις ότι προϋπήρχε μια υπογραφή από το ΣΥΡΙΖΑ, το 2019, το 2018 όποτε μπήκε, αν τελικά έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν έκανε κακά, αυτό θα το κρίνει ο λαός. Αν έκανε καλά, τότε καλώς τη συνεχίζετε και εσείς.

Αν τελικά έκανε κακώς που την υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είχατε όλο το περιθώριο να πάρετε πίσω αυτή την υπογραφή και να θέσετε ένα βέτο. Άρα λοιπόν μην καλύπτεστε πίσω από το θέμα του ότι το έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ το ’19 και σας ακούω να μάχεστε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες.

Ανεστίδης: Προμετωπίδα της ΝΔ ήταν να επανδρώνετε την επαρχία

Δεν σκεφτήκατε ότι προμετωπίδα της Νέας Δημοκρατίας που σας βγάλαμε στην κυβέρνηση εμείς οι Νεοδημοκράτες το 2019 και σας βγάλαμε και δεύτερη τετραετία, ότι η προμετωπίδα ήταν επανδρώνετε την επαρχία. Κάντε καινούργιες εγκαταστάσεις, πάρτε πριμ πρώτης εγκατάστασης οι αγρότες, πάρτε τρακτέρ καινούργια, πάρτε γη, πάρτε δικαιώματα, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο.

Στο όνομα αυτής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που διανύουμε αυτή τη στιγμή, το κάναμε. Και έρχεστε ξαφνικά με τη συνθήκη Mercosur να μας πείτε ότι μαζέψτε τα και φύγετε. Δεν έχει καμία δουλειά σε αυτό που επενδύσατε. Θέλω να πληροφορήσω τον κόσμο ότι αυτό που επενδύσαμε ήταν, αγοράσαμε καινούρια μηχανήματα, μπήκαμε στα προγράμματα νέας καλλιέργειας, με τεχνολογίες, με το ένα με το άλλο.

Αυτά πήραμε μια επιδότηση 50% και εγκλωβιζόμαστε για εννιά χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις πιο μπροστά από το επάγγελμα γιατί θα επιστρέψεις όλα τα λεφτά πίσω. Αυτά τα χρήματα χρεώθηκαν σπίτια, χρεώθηκαν χωράφια, είναι όλα ενέχυρο. Και ξαφνικά τους λέτε σηκωθείτε και φύγετε.

Πού θα πάνε αυτοί; Τον καιρό της λιτότητας, η μισή Ελλάδα, οι νέοι έφευγαν στο εξωτερικό. Αυτοί πού θα πάνε τώρα; Κι αυτοί στο εξωτερικό; Ας μας απαντήσει πρώτα σε αυτό και μετά θα μπούμε στα επιμέρους θέματα».

Κέλλας: Ικανοποίηση στα 4 βασικά αιτήματα

Από την πλευρά του ο Χρήστος Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε πως: «Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι το θέμα της Mercosur ετέθη τις τελευταίες ημέρες. Τα τέσσερα πρώτα βασικά ερωτήματα – αιτήματα τα οποία έθεσαν οι αγρότες και έστειλαν στην κυβέρνηση ήταν αιτήματα που αφορούσαν το κόστος παραγωγής.

Ως πρώτο αίτημα ήταν βεβαίως η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στο αγροτικό ρεύμα που ήταν στα 9.3 λεπτά. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτό και το εξειδίκευσε, αφού δεν προσέρχονταν οι αγρότες για συζήτηση, στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα για τους μη έχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές και λίγο παραπάνω για τους έχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το δεύτερο αίτημα το οποίο προβάλαμε είναι η αύξηση του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Γιατί οι αγρότες μας παίρνουν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απλώς.

Δεύτερον, όταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να επιστρέφεται στην αντλία, την ώρα δηλαδή που το βάζουμε και όχι ανά τρίμηνο, όπως από τη Νέα Δημοκρατία νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2024, τον Οκτώβριο. Γιατί να υπενθυμίσω ότι τα ξέρει ο κ. Ανεστίδης ότι είχε κοπεί το αγροτικό πετρέλαιο το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και το επανέφερε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τώρα νομοθετήθηκε και μάλιστα χωρίς ανώτατο όριο.

Το 2022 το επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών και το 2024, όπως ακριβώς είχε συμφωνήσει με τους εκπροσώπους των αγροτών, με τις κινητοποιήσεις προ διετίας, το επανέφερε και το νομοθέτησε και μάλιστα χωρίς ανώτατο όριο και πριν τα Χριστούγεννα.

Εξήγγειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός την αύξηση κατά 50% της ποσότητας πετρελαίου που θα δικαιούται ο κάθε αγρότης στις καλλιέργειες. Σε συνδυασμό βεβαίως με αυτό που είπαμε για την επικαιροποίηση των ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια και ανά στρέμμα. Θα συσταθεί λοιπόν άμεσα επιτροπή που θα επικαιροποιήσει αυτές οι τιμές, γιατί πραγματικά είναι δεκαετίας και γιατί οι συνθήκες πραγματικές έχουν αλλάξει.

Λοιπόν, το τρίτο θέμα ήταν να αποζημιώνονται οι αγρότες στο 100% της ασφαλιστικής τιμής των προϊόντων, όταν θα έχουμε θεομηνίες, χαλάζι, παγωνιά κλπ. Και η κυβέρνηση και αυτό το αίτημα το έκανε δεκτό, όπως έκανε δεκτό και την αφαίρεση του ειδικού φόρου στην αντλία με μια τεχνική εφαρμογή που θα κάνει η ΑΑΔΕ.

Και το τέταρτο αίτημα ήταν η ενίσχυση δύο βασικών προϊόντων, τα οποία πραγματικά στη φετινή χρονιά έχουν χαμηλές τιμές, όπως είναι το σιτάρι και όπως είναι το βαμβάκι.

Και η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού ανήγγειλε ότι τα 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση μετά τους φετινούς αγροτικούς ελέγχους και με το γεγονός ότι ήταν πολύ λιγότερες οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που έκαναν οι αγρότες μας, θα πάνε στους πραγματικούς αγρότες καλλιεργητές, 80.000.000 κτηνοτροφία, 80.000.000 σιτάρι και βαμβάκι.

Αυτά ήταν τα τέσσερα βασικά αιτήματα τα οποία ικανοποιήθηκαν. Η Mercosur ετέθη τις τελευταίες ημέρες. Καταρχήν αιτήματα μαξιμαλιστικά του τύπου να γυρίσει πίσω ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να συζητηθεί, έχει γίνει.

Αίτημα του τύπου να υπάρχουν ελάχιστες εγγυημένες τιμές, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συζητηθεί. Το απαγορεύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη.

Συζητάμε τώρα για τη Mercosur που ετέθη τις τελευταίες μέρες και εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Ανεστίδης, πρώτος που το έθεσε το θέμα της Mercosur, δεν υπήρχε στα υπόλοιπα μπλόκα, ούτε ακούστηκε ποτέ τις τελευταίες ημέρες ακούγεται ή έχει ήδη ψηφιστεί.

Θα περνούσε ούτως ή άλλως, είτε ψήφιζε η Ελλάδα είτε όχι. Και θα πρέπει να σας πω εδώ πέρα ότι η Mercosur για να περάσει έπρεπε να ψηφίσουν 15 κράτη μέλη από τα 27 και 65 εκατομμύρια πληθυσμός από τα κράτη που ψήφισαν. Δεν θα μπορούσε να περάσει δηλαδή αν αποφάσιζαν μόνο τα μικρά κράτη Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα κλπ. Λοιπόν, έχει ήδη ψηφιστεί».