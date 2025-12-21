Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που αφορά στον έλεγχο ύποπτων ΑΦΜ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή ο έλεγχος διενεργείται από την οικονομική αστυνομία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, για την 5ετία 2019-2024, ο Κ. Ανεστίδης φέρεται να έλαβε παράνομη οικονομική ενίσχυση 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια.

Επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από το σύνολο των ΑΦΜ που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, φέρεται να χτύπησε στο σύστημα εκείνο του Ανεστίδη, λόγω της μεγάλης επιδότησης που έχει λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, από τον έλεγχο των αιτήσεων της τελευταίας 5ετίας φέρεται να διαπιστώθηκε πως υπάρχει αναντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που έχει δηλώσει ως καλλιεργούμενες.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Δηλώνει αθώος

«Είμαι καθαρός σαν αστραπή», δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης αναφορικά με την είδηση ότι ερευνάται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Τόνισε ότι είναι αθώος και ότι όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς, όπως αναφέρει, μέσα από το πρόσωπό του προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα.

«Προσπαθούν να σπάσουν το συμπαγές μέτωπο των αγροτών»

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαι αθώος. Είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά».

Τόνισε μάλιστα ότι θα προβεί σε καταγγελία και «ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους».

«Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα», κατέληξε.