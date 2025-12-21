Στις αναφορές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περί «παράλογων απαιτήσεων», απάντησαν οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για αδιαλλαξία.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού και το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζουν τις κυβερνητικές τοποθετήσεις «ασαφείς» και ζητούν «να σταματήσει η κυβέρνηση την αδιάλλακτη στάση της».

Όπως επισημαίνουν, «τα προβλήματά μας είναι προβλήματα και της κοινωνίας», προσθέτοντας ότι «η δική μας νίκη θα είναι μία νίκη για όλους».

Ασκούν έντονη κριτική, σημειώνοντας πως «υπάρχουν λεφτά για εφοπλιστές και επιχειρηματίες, αλλά όχι για τους αγρότες». Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η «στήριξη της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα είναι εθνικής σημασίας».

Άλλωστε, όπως τονίζουν, «αν είχε ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων μας, δεν θα ήμασταν στους δρόμους, θα ήμασταν και εμείς στα σπίτια μας με τις οικογένειές μας».

Η στάση αυτή αποτελεί την απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα της κυβέρνησης, δια στόματος πρωθυπουργού, για διάλογο. Στην καθιερωμένη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε «ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση στους αγρότες «να σεβαστούν το κοινωνικό σύνολο».

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις ενισχύονται καθημερινά, με τους παραγωγούς να εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν, την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Ανοίγουν τα μπλόκα από την Τρίτη

Σήμερα, πάντως, από τη Νίκαια δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια. Τη Δευτέρα (22/12) αναμένεται νέα κινητοποίηση στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ από την Τρίτη θα επιτρέπουν στους εκδρομείς να συνεχίζουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τη Δευτέρα (22/12) εξετάζεται συμβολική κινητοποίηση προς τις σήραγγες των Τεμπών, με διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, αλλά απαγόρευση διέλευσης φορτηγών. Η διάρκεια της δράσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τις πέντε ώρες.

Οι αγρότες της Νίκαιας χαρακτήρισαν «ασαφή και γενικόλογα» όσα άκουσαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις επί των αιτημάτων τους προκειμένου να προσέλθουν σε διάλογο.

Την ίδια στιγμή, τα μπλόκα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους έως και την Τρίτη (23/12), οπότε και σχεδιάζουν να λάβουν μέτρα ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών.

Κλειστή σήμερα η Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι αποκλεισμένο από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό για 21η συνεχόμενη ημέρα. Οι παραγωγοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες ενόψει των εορτών.

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών στα Μάλγαρα βρίσκονται σε διαρκείς επαφές με την αστυνομία, καθώς –όπως αναφέρουν– οι Αρχές έχουν θέσει ζητήματα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά τη μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων, αλλά και αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα ταχείας κυκλοφορίας. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να απομακρύνουν παράπηγμα και τρακτέρ που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο.

Ωστόσο, πολίτες που ταξιδεύουν λένε ότι, ενώ οι αγρότες έχουν ανοίξει λωρίδες για ελεύθερη διέλευση ενόψει των γιορτών, η Αστυνομία εκτρέπει την κυκλοφορία πριν από τα μπλόκα σε παράδρομους.

Μοιράζουν ρύζι, όσπρια και κηπευτικά

Παραγωγοί από τους αγροτικούς συλλόγους των μπλόκων του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας μοιράζουν στους πολίτες ρύζι, όσπρια και κηπευτικά, ενώ παράλληλα ενημερώνουν για τα αιτήματά τους μέσω φυλλαδίων.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», δηλώνουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στα «πράσινα φανάρια», έχοντας παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του δρόμου, στον κόμβο πριν από το αεροδρόμιο.

Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω εκτροπών που εφαρμόζει η Τροχαία.

Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια Αφιδνών σήμερα στις 17:00

Στις 17:00, αγρότες από τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια θα συγκεντρωθούν στα διόδια των Αφιδνών, προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, ενεργά αναμένεται να παραμείνουν και τα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Aνοικτά και στο Ωραιόκαστρο

Δεν άνοιξαν τελικά τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι.

Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών».

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους τα προϊόντα τους ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.