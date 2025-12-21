Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες. Δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, λένε «όχι» στον διάλογο εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους αλλά «ναι» στο άνοιγμα των διοδίων για τις γιορτές ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νίκαια όπου σήμερα, Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση.

Αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προχώρησαν χθες, Σάββατο, σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματά τους προς τους οδηγούς. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται καθώς όσα ακούστηκαν ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Συζητούν τις επόμενες κινήσεις τους

Σήμερα, στις 12:00 στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.