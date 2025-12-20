Αμετακίνητοι δηλώνουν οι αγρότες στα μπλόκα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν ούτε κατά τη διάρκεια των εορτών.

Επιμένουν στα αιτήματά τους αλλά για το Σαββατοκύριακο έχουν σχεδιάσει παρεμβάσεις που, όπως λένε, συνδυάζουν την πίεση προς την κυβέρνηση με κινήσεις διευκόλυνσης των πολιτών που θα ταξιδέψουν.

Ανά περιοχή, η εικόνα διαφοροποιείται: σε ορισμένα σημεία έχει αποφασιστεί άνοιγμα διοδίων, ενώ αλλού οι αποκλεισμοί παραμένουν ισχυροί. Οι αγρότες προειδοποιούν, πάντως, ότι μετά τα Χριστούγεννα θα επανεξετάσουν τη στάση τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων.

Ανοίγει το Μακρυχώρι στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, βασικό σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων εξακολουθεί να είναι ο κόμβος της Νίκαιας στη Λάρισα. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 14:00, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Παράλληλα, προγραμματίζουν τη διανομή αγροτικών προϊόντων, επιδιώκοντας να αναδείξουν το ζήτημα των χαμηλών τιμών πώλησης και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Την ίδια στιγμή, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί.

Και στον Ευαγγελισμό

Επιπλέον, στον Πλατύκαμπο έχει ανακοινωθεί για το Σάββατο παρέμβαση στα διόδια Ευαγγελισμού, με άνοιγμα των μπαρών. Οι αγρότες της περιοχής τονίζουν ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των γιορτών, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι μετά τα Χριστούγεννα θα επανεκτιμήσουν τις κινήσεις τους, χωρίς να αποκλείουν πιο σκληρές δράσεις.

Θα παραμείνουν κλειστά τα Μάλγαρα

Στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, με παρατεταμένους αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία. Στα Μάλγαρα, και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας παραμένουν κλειστά, με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό να ισχύει έως και την Τρίτη, γεγονός που σημαίνει ότι ούτε το Σαββατοκύριακο θα επιτρέπεται η διέλευση. Στους Ευζώνους συνεχίζεται το καθημερινό τετράωρο κλείσιμο από τις 06:00 έως τις 10:00, μέτρο που θα εφαρμοστεί και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου.

Χωρίς διόδια στο Ωραιόκαστρο

Στο Δερβένι εξακολουθούν οι ωριαίοι αποκλεισμοί, ενώ για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου, με άνοιγμα μπαρών από τις 12:00 έως τις 15:00, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί. Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο μπλόκο, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στη Σιάτιστα, το μπλόκο έχει ενισχυθεί με αυξημένη συμμετοχή αγροτών και μηχανημάτων. Για το διήμερο έχει αποφασιστεί άνοιγμα διοδίων σε Ξηρολίμνη, Σιάτιστα και Πολύμυλο, με στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών. Οι πιο «σκληρές» κινήσεις, όπως ο 24ωρος αποκλεισμός φορτηγών, μετατίθενται για μετά το Σαββατοκύριακο.

Κίνηση «υπέρ των πολιτών» στο μπλόκο Χαλικίου

Στη Δυτική Ελλάδα, το επίκεντρο των κινητοποιήσεων εντοπίζεται στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στη θέση Χαλίκι, όπου συνεχίζονται τα μπλόκα τόσο στην Ιόνια όσο και στην Ολυμπία Οδό. Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους ακόμη και κατά τις γιορτές, σημειώνοντας ότι τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά. Για το Σάββατο έχει προαναγγελθεί ειδική κίνηση «υπέρ των πολιτών», χωρίς να έχουν δοθεί προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Κλείνει η γέφυρα της Χαλκίδας, ανοίγουν τα διόδια Αφιδνών

Στην Εύβοια, που επηρεάζει σημαντικά τη σύνδεση με τη Δυτική και την Κεντρική Ελλάδα, οι αγρότες της Χαλκίδας έχουν αποφασίσει νέο κλείσιμο της υψηλής γέφυρας το Σάββατο, από τις 18:00 έως τις 20:00, μαζί με τις παρακαμπτήριες οδούς. Για την Κυριακή σχεδιάζεται μετάβαση στα διόδια Αφιδνών, όπου οι μπάρες θα ανοίξουν για ελεύθερη διέλευση. Παράλληλα, προετοιμάζονται και πιο έντονες κινητοποιήσεις για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ποια αγροτικά αιτήματα αρνείται η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι επτά από τα αιτήματα που προβάλλουν οι αγρότες δεν μπορούν να υλοποιηθούν, καθώς έρχονται σε σύγκρουση είτε με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είτε με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα υπόλοιπα είκοσι αιτήματα είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Στη λίστα των αιτημάτων που χαρακτηρίζονται ανέφικτα περιλαμβάνονται τα εξής:

Να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Κάλυψη της απώλειας εισοδήματος για προϊόντα που πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής

Διακοπή των εισαγωγών

Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προαναγγέλλουν συντονισμένες κινήσεις για το Σαββατοκύριακο, καθώς από τα μπλόκα θα μετακινηθούν οργανωμένα προς τα πλησιέστερα διόδια των αυτοκινητοδρόμων σε ολόκληρη τη χώρα, όπου και σκοπεύουν να ανοίξουν τις μπάρες.