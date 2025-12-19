Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς τα μπλόκα ενισχύονται συνεχώς, με τους αγρότες να παραμένουν σταθεροί στις θέσεις τους.

Συγκεκριμένα, με αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι έως τις 23 Δεκεμβρίου, προχωρούν οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα. Για σήμερα, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, από σήμερα μέχρι τις 23/12, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Για τη στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες από τις 24/12 και μετά, η απόφαση θα οριστικοποιηθεί σε νέα, κρίσιμη γενική συνέλευση. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταχθούν τα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του οδοστρώματος στα διόδια Μαλγάρων, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των εκδρομέων για τις γιορτές. Παράλληλα, εξετάζεται η προσωρινή άρση των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να περνούν χωρίς καταβολή αντιτίμου.

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12:00 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στον νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.