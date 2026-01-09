Δύο άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς ομοσπονδιακών πρακτόρων στο ανατολικό Πόρτλαντ το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Λίγο μετά τις 14:15, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς στη συμβολή της Southeast Main Street, στον αριθμό 10200. Σχεδόν δέκα λεπτά αργότερα, η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα από τα θύματα ζητούσε βοήθεια στην περιοχή Northeast 146th Avenue και East Burnside.

Στη σκηνή, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα και μια γυναίκα με τραύματα από πυροβολισμούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σχετίζεται με ομοσπονδιακούς πράκτορες.

DEVELOPING: Local and federal sources tell ABC News that federal agents shot two people in Portland, Oregon, on Thursday afternoon. The FBI is responding.



The sources say the agents who opened fire are with U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/9LrQbU4enE — ABC News (@ABC) January 8, 2026

«Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια της έρευνας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Πόρτλαντ, Bob Day. «Κατανοούμε την έντονη ανησυχία και την ένταση που έχει δημιουργηθεί μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ψύχραιμη ενώ συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες».

Σύμφωνα με το ABC News, οι πράκτορες που ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς ανήκουν στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection), ενώ η έρευνα βρίσκεται υπό την ηγεσία του FBI.