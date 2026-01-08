Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και οι οπαδοί του αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν κατά την είσοδό του με υψωμένες γροθιές στο Telecom Center Athens.

Οι «πράσινοι» μετράνε δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες, από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, με το κλίμα να έχει βαρύνει και την κριτική να είναι έντονη για την ομάδα και τον προπονητή της.

Ο Αταμάν τόνισε στις δηλώσεις του την παραμονή του αγώνα ότι θα φύγει στο τέλος της σεζόν, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει τη Euroleague ή το πρωτάθλημα και ο κόσμος είναι στο πλευρό του.

Αυτό έγινε ξεκάθαρο με την αποθέωση που γνώρισε ο Τούρκος προπονητής κατά την είσοδό του στο Telecom Center Athens, κάνοντας και την χαρακτηριστική του κίνηση με τις υψωμένες γροθιές.