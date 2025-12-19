Με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα γιγαντιαίο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων, το οποίο οδηγήθηκε σε συγκρούσεις διαδηλωτών-ΜΑΤ στις Βρυξέλλες έξω από το ευρωκοινοβούλιο, η απόφαση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας να κλιμακώσουν τον αγώνα τους βρήκε τον πρωθυπουργό στη βελγική πρωτεύουσα, καθώς συμμετείχε στο ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο εξελίχθηκε σε μεταμεσονύκτιο θρίλερ λόγω του Ουκρανικού και της αδυναμίας να βγει λευκός καπνός όσον αφορά στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Και μπορεί οι αγρότες να επέλεξαν τη σκληρή γραμμή πίεσης στην κυβέρνηση με τον αστερίσκο ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί τις ημέρες των γιορτών για να μετακινηθούν απρόσκοπτα οι πολίτες, ωστόσο για μία ακόμη φορά από την πρωθυπουργική έδρα διαμηνύεται ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει λύσεις και ικανοποίηση των λογικών αιτημάτων σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει ο αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και όχι η συνέχιση των μπλόκων που οδηγεί σε ταλαιπωρία διαρκείας την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες πρέπει να σταθμίσουν στις αποφάσεις τους ότι λόγω των εορτών οι πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και η αγορά είναι αναγκαίο να δουλέψει χωρίς παρενέργειες.

Εικόνα από τα τρακτέρ στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει εμπράκτως ότι παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η εν κινήσει ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι καταβολές στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα φέτος ανέρχονται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήδη περισσότερα από όσα είχαν λάβει πέρσι συνολικά (3,1 δισ.), ενώ έως το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν ακόμα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Συνεπώς, οι πραγματικοί παραγωγοί θα έχουν να λάβουν περισσότερα χρήματα.

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες θα γίνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το αγροτικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες θα γίνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το αγροτικό, θα αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι με το μήνυμα που εκπέμπεται σε κάθε περίπτωση να είναι ότι η κυβέρνηση περνά από τα λόγια στις πράξεις, επιμένοντας ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, η οποία και να οδηγήσει σε τελική λύση με την προϋπόθεση ότι θα γίνει επί τη βάσει του πλαισίου που έχει τεθεί, δηλαδή φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, με γενναία μείωση, η οποία – όπως είπε ο υπουργός – δεν ισχύει για καμία άλλη επαγγελματική ομάδα – κάτω από τα 9 λεπτά την κιλοβατώρα, ενώ υπάρχει διάθεση να συζητήσει η κυβέρνηση μια λύση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη μάνικα.

Συνεπώς, τα επόμενα 24ωρα καθίστανται κρίσιμα με την κυβερνητική πλευρά να εξαντλεί όλα τα περιθώρια εκτόνωσης της κατάστασης, προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα.