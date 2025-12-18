Τεταμένη είναι η κατάσταση στις Βρυξέλλες όπου εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες έφτασαν ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εικόνες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν φωτιές σε βαρέλια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αγρότες που κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ τους.

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με την Copa-Cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ.

Όπως επισημαίνει η Copa-Cogeca, η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός αδιεξόδου στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, το οποίο χαρακτηρίζεται από «απαράδεκτες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 που στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης», τις οποίες οι αγροτικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Παράλληλα έντονη είναι η αντίδραση στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία, σύμφωνα με τη Copa-Cogeca, οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνεται επίσης η «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου», ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες προκλήσεις.

Στην κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους πάνω από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένονται περίπου 10.000 αγρότες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.