Σοκαρισμένη είναι ακόμα η κοινωνία της Χαλκίδας για τον χαμό του 15χρονου μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, που το πρωί της Δευτέρας έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα. Όπως περιγράφει η μητέρα του αγοριού, στην εκπομπή Live News, εκείνο το πρωί, τίποτα δεν προμήνυε τον χαμό και τις προθέσεις του 15χρονου. «Λέει στον μπαμπά του ‘θα πάω για τα κάλαντα και μετά θα πάω μία βόλτα’ και μετά το παιδί δεν ήρθε καθόλου στο σπίτι, ούτε για φαγητό, ούτε τίποτα» λέει η μητέρα του μαθητή.

Το bullying και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τι πραγματικά οδήγησε τον 15χρονο, να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα; Επηρεάστηκε από διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία είχε εθιστεί; Η μητέρα του χαρακτήρισε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που έπαιζε ο γιος ως «σατανικά» και «περίεργα». Ή μήπως αυτό που τον ώθησε στο απονενοημένο διάβημα ήταν η χειριστική και βίαιη συμπεριφορά των συνομήλικών του, μέρος της οποίας καταγράφηκε και σε βίντεο;

«Και στο σχολείο και όταν έβγαινε έξω γινόταν αυτό το bullying. Τον έβριζαν, τον έλεγαν βρομιάρη, τον έλεγαν χοντρό. Το σχολείο τι κάνει; Τον χτύπαγαν και του έκαναν bullying. Μαμά δεν θέλω να πάω σχολείο μου λέει» εξήγησε η μητέρα. Οι σκηνές που διαδραματίζονται, όχι μακριά από το σχολικό περιβάλλον, σοκάρουν. Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται το αγόρι, που φορά τη μπλε μπλούζα, να έχει πιαστεί στα χέρια με ένα συνομήλικό του κι έπειτα να πέφτει κάτω και να δέχεται καθηλωμένος κλωτσιές και από δεύτερο ανήλικο, ενώ οι υπόλοιποι βιντεοσκοπούν αμέτοχοι το περιστατικό.

Οι ευθύνες που φέρει το σχολείο

Ο θείος του 15χρονου είναι κατηγορηματικός. Η ευθύνη είναι του σχολείου, που θα έπρεπε να έχει δράσει νωρίτερα. «Μας παίρνει τηλέφωνο η διευθύντρια από το σχολείο και μας λέει συλλυπητήρια. Το παιδί όταν δημιουργούσαν bullying, η διευθύντρια δεν έπρεπε να πάρει τηλέφωνο, να κάνει μια συγκέντρωση και να πει στους γονείς να μαζευτούν στο σχολείο. Όλα από το σχολείο ξεκινούν. Όταν ένα παιδί κάθεται και κλαίει, δεν θέλει να πάει στο σχολείο, το βρίζουν. Ποιος φταίει; Η οικογένεια που φταίει σε όλο αυτό;» υποστηρίζει ο θείος του μαθητή. Μάλιστα, άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον υποστηρίζει ότι το αγόρι κακοποιούνταν λεκτικά και από τους ίδιους τους καθηγητές του. «Άκουσα ότι οι καθηγητές δεν φέρονταν καλά στο παιδάκι αυτό. Οι καθηγητές του Γυμνασίου. Και αυτοί το απόπαιρναν. ‘’Δεν θα κάνεις τίποτα’’. Και οι ίδιοι το αποπαίρνανε, στο σχολείο μέσα. Οι ίδιοι οι καθηγητές. ‘’Δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου και τέτοια’’. Τελικά κατέληξε να πάει για τα κάλαντα το πρωί και να μην γυρίσει ποτέ».

Η οικογένεια αποχαιρέτησε σήμερα τον 15χρονο, στον Ιερό Ναό Χαλκίδας, ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι.