Τραγωδία στη Χαλκίδα με 15χρονο μαθητή Γυμνασίου να κάνει βουτιά θανάτου από την Υψηλή Γέφυρα, αφήνοντας πίσω το ηλεκτρικό πατίνι του και το κινητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, πρόκειται για έναν 15χρονο μαθητή Γυμνασίου που κατοικούσε σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

Μεταξύ των στοιχείων που έχουν προκαλέσει εντύπωση είναι και το γεγονός ότι μέχρι την ταυτοποίησή του από την αστυνομία, δεν φαίνεται να τον είχε αναζητήσει κάποιος από την οικογένειά του. Η αστυνομία κατάφερε να ξεκλειδώσει τον γρίφο μέσω του κινητού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, ο ανήλικος με τα αρχικά Λ.Φ., που έδωσε τέλος στη ζωή του, ήταν κλειστός ως χαρακτήρας, είχε έφεση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο, όπου περνούσε αρκετές ώρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο νεαρής ηλικίας άνδρας έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, το πρωί της Δευτέρας, 5 Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 9, στη βοιωτική πλευρά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το χώρο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το νεαρό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.