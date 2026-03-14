Επίσκεψη στη Λάρισα πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδυάζοντας στρατιωτική ενημέρωση και κομματικές διαδικασίες, σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα άμυνας αλλά και στην οικονομική πολιτική.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη θεσσαλική πόλη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα, πριν από την έναρξη των εργασιών του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σύστημα που θα ενισχύσει σημαντικά την προστασία της χώρας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, είπε ο κ.Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Λάρισα συνδέεται επίσης με τη διεξαγωγή του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει ως κεντρικό θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Οι εργασίες του προσυνεδρίου πραγματοποιούνται στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial και σε αυτές συμμετέχουν βουλευτές από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελέχη των τοπικών κομματικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πλαίσιο του προσυνεδρίου, ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με πολίτες:

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται.

Το πρόγραμμα του προσυνεδρίου:

Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

Αναβάλεται το ταξίδι στην Αυστραλία

Αξίζει σημειωθεί, ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αυστραλία αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι τελευταίες εξελίξεις και η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο.

Η επίσκεψη αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.