Εκφοβισμό και απειλές σε βάρους του παιδιού της, καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου που έβαλε τέλος στη ζωή του, πέφτωντας από την Υψηλή Γέφυρα στη Χακίδα.

«Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του ανήλικου. «Ήταν εθισμένος στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε», πρόσθεσε η ίδια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μητέρα του μιλώντας στο Star, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ δεχόταν επιθέσεις και παρενοχλήσεις από συμμαθητές του.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο ανήλικος της είπε: «μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο 15χρονος έφυγε από το σπίτι με το πατίνι του, έχοντας μαζί το κινητό του τηλέφωνο. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Υψηλής Γέφυρας στη Χαλκίδα, στην Εύβοια.

Τι εντοπίστηκε στο τάμπλετ του παιδιού

Η μητέρα του 15χρονου αποκάλυψε ότι στο τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά βίας σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ίδια, σε ένα από τα βίντεο ο 15χρονος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα τον ακινητοποιούν με κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν.

Σημειώνεται πως το τάμπλετ παραδόθηκε στις Αρχές προκειμένου να εξεταστεί.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία του παιδιού του υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά.