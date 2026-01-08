Με γκολ των Βαλβέρδε και Ροντρίγκο η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν τέλειο για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο καθώς μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τρομερή εκτέλεση φάουλ του Βαλβέρδε που θύμισε… Ρομπέρτο Κάρλος. Οι «ροχιμπλάνκος» προσπάθησαν να απαντήσουν αλλά δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με το 1-0 να παραμένει μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 55′ η «βασίλισσα» έβαλε βάσεις νίκης καθώς ο Ροντρίγκο βγήκε τετ ε τετ και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση γράφοντας το 2-0, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι στο 53′ πάντως, καθώς ο Σόρλοθ με κεφαλιά από κοντά μείωσε σε 2-1.

Η Ατλέτικο προσπάθησε να πιέσει στη συνέχεια για την ισοφάριση αλλά ο Κουρτουά αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε, με τη Ρεάλ να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό.