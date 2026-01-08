Η Ατλέτικο και η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τρομερή εκτέλεση φάουλ του Βαλβέρδε που θύμισε Ρομπέρτο Κάρλος.

Η Μπαρτσελόνα εξασφάλισε την Τετάρτη (7/1) το εισιτήριο για τον τελικό με το εμφατικό 5-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο και περιμένει να δει ποια εκ των δύο ομάδων της Μαδρίτης θα είναι η αντίπαλός της.

Στον δεύτερο ημιτελικό που γίνεται το βράδυ της Πέμπτης (8/1), η Ρεάλ ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με την… οβίδα του Βαλβέρδε σε εκτέλεση φάουλ, με τον Όμπλακ να μην μπορεί να κάνει τίποτα.

Δείτε το εκπληκτικό γκολ του Βαλβέρδε