Οι αγρότες αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μέσα στις γιορτές να αποφασίσουν για νέα μπλόκα, με την κυβέρνηση να συνεχίζει να δηλώνει πως είναι ανοιχτή σε διάλογο.

Στην πανελλαδική σύσκεψη που συμμετείχαν 57 μπλόκα από διάφορα σημεία της χώρας, αποφασίστηκε για το πρωί της Παρασκευής να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, επειδή είναι ημέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Ωστόσο, από τις 14:00 θα κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς.

Επίσης, το Σάββατο οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες όπου υπάρχουν διόδια, ώστε να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, ενώ την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως είπαν οι αγρότες, ήταν η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, παρότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε εντός ολίγων ωρών.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν έλαβαν μέχρι τώρα ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση, γι’ αυτό και δεν προσέρχονται σε διάλογο.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο, με πηγές του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης να τονίζουν:

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».