Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Δε βλέπουμε τον πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε τον δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.