Αν αναζητάτε την απόλυτη ηρεμία, θα τη βρείτε σίγουρα στο Βραδέτο, το «μπαλκόνι» του Ζαγορίου, που είναι σκαρφαλωμένο στα 1.340 μέτρα στις νοτιοδυτικές πλαγιές της Τύμφης και μοιάζει εδώ σαν η γη να αγγίζει τον ουρανό της Ηπείρου.

Γνωστό για την εντυπωσιακή πέτρινη σκάλα και την καθηλωτική θέα στο φαράγγι του Βίκου από τη θέση Μπελόη, αυτό το ιστορικό χωριό συνδυάζει την άγρια φυσική ομορφιά με την απαράμιλλη ηπειρώτικη φιλοξενία. Όμως, στο Βραδέτο, πέρα από την ηρεμία, θα απολαύσετε -αν είστε αυτός ο τύπος- μία από τις καλύτερες πεζοπορίες της ζωής σας, καθώς εδώ βρίσκεται ένα από τα δημοφιλέστερα, ίσως και πιο όμορφα μονοπάτια, το οποίο ενώνει το χωριό με το γειτονικό Καπέσοβο, μέσα από πέτρινα σκαλοπάτια που αγκαλιάζουν τη βουνοπλαγιά.

Η αλήθεια είναι πως οι εικόνες που αντικρίζει κανείς μόλις βρεθεί στο Βραδέτο και την περίφημη πέτρινη σκάλα του με τα 1.100 σκαλοπάτια και τις 39 στροφές, μόνο συγκλονιστικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Η σκάλα χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, ενώ εικάζεται ότι για την κατασκευή της χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια, ενώ μέχρι το 1973 ήταν η μοναδική οδός σύνδεσης του χωριού με τον υπόλοιπο κόσμο, αφού ο ασφάλτινος δρόμος κατασκευάστηκε μόλις έναν χρόνο μετά.

Ανάμεσα στα άλλα που μπορείς να θαυμάσεις από κοντά στον παραδοσιακό αυτό οικισμό του Ζαγορίου, είναι η πέτρινη εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου που χρονολογείται από το 1799 και το τοξωτό γεφύρι, το Βραδετινό, που εντοπίζεται στην αρχή της χαράδρας της Μεζαριάς, ανάμεσα στο Καπέσοβο και το Βραδέτο.

