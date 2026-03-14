Ένα μέλος της συμμαχίας Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης»), η οποία τυπικά δεν υφίσταται πλέον, σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αεροπορικό πλήγμα που στόχευσε το όχημά του στην ανατολική Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό.

⚡️🇮🇶#Baghdad, #Iraq – An explosion has been reported in the vicinity of Al-Nahrain south of the capital city. A truck was apparently targeted – Local sources #IranWar pic.twitter.com/FEZpuVMIRf — Diplomatic Eclipse (@DiploEclipse) March 14, 2026

Αξιωματούχος των πρώην παραστρατιωτικών είπε στο AFP πως το θύμα ανήκε στις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ισχυρής ιρακινής οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη.