Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, καθώς ο πρώην ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, γνωστοποίησε πως μετρά πλέον ελάχιστο χρόνο ζωής, δίνοντας μια άνιση μάχη με ανίατη ασθένεια.

Ο Μουσόντα είναι 33 ετών και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Άντερλεχτ. Το 2012 ήρθε η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, όταν μετακόμισε στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι, με την οποία αγωνίστηκε για περίπου ενάμιση χρόνο στην ομάδα Νέων.

Ο Βέλγος πρώην ποδοσφαιριστής, που αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2020, προκάλεσε σοκ στον χώρο του αθλητισμού με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με το τέλος.

Αιτία είναι η σκληρή δοκιμασία που περνά τα τελευταία δύο χρόνια, παλεύοντας με μια ανίατη ασθένεια, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της.

Το μήνυμα που δημοσίευσε είναι βαθιά συγκινητικό:

💔 Terrible news: Lamisha Musonda has announced on his social media that he has only a few days left to live.



He has been battling a serious illness for two years.



📱 “Life is made up of highs and lows, and no one can truly understand the pain you endure.



These past two years… pic.twitter.com/KHZH0fYFqf — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 9, 2026

«Καθώς συνειδητοποιώ ότι μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες, συνειδητοποιώ επίσης πως είχα πολλούς ανθρώπους στο πλευρό μου και θα κρατώ για πάντα τις αναμνήσεις αυτές στην καρδιά μου. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά η θέα είναι υπέροχη

Η ζωή είναι γεμάτη από σκαμπανεβάσματα και κανείς δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει τον πόνο που περνάς. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και εξαντλητικά για μένα.

Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνω ότι παλεύω να ανακτήσω την υγεία μου, κάτι που εξηγεί και την απουσία μου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναγκάστηκα να αποδεχτώ την πραγματικότητα: η κατάσταση της υγείας μου είναι κρίσιμη και πλέον αγωνίζομαι για να επιβιώσω.

Η βοήθειά σας και οι προσευχές σας θα μου ήταν πολύτιμες αυτή την περίοδο. Η οικογένειά μου κι εγώ δίνουμε τη μάχη μας και δεν θα τα παρατήσω μέχρι την τελευταία μου ανάσα.

Όπως μπορείτε να δείτε, είχα την τύχη να ζήσω μια τόσο όμορφη ζωή… και έχω ακόμη τόσα πολλά να προσφέρω. Υπάρχουν όμως τόσοι υπέροχοι άνθρωποι που θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω από κοντά. Η σκέψη ότι ίσως να μην τα καταφέρω με γεμίζει θλίψη.

Σας αγαπώ όλους».