Ανοιχτή η πλατφόρμα συμμετοχής ώστε να δηλώσουν συμμετοχή όσοι/ες επιθυμούν να πάρουν μέρος στον αγώνα δρόμου που διοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και το Εργατικό Κέντρο του Πειραιά, για να τιμήσουν τη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 π.μ. από το ΜΠΛΟΚ 15 στο Χαϊδάρι και ο τερματισμός (απόσταση 14,1 χλμ) θα γίνει στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Τίτλος της διοργάνωσης είναι «Εργατικός, λαϊκός αγώνας δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή».

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 1 Μάη στο link: https://forms.gle/EbF6yZakgicrHDm2A