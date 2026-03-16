Σε συνέντευξή του σε γερμανικό μέσο, ο Τόμας Μίλερ, μίλησε για το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική, αλλά και το πώς βλέπει ο κόσμος εκεί στο άθλημα.

Ο Τόμας Μίλερ εν έτει 2025 αποχώρησε μετά από σχεδόν 25 χρόνια από τη Μπάγερν Μονάχου και διέσχισε την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να ενταχθεί στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, καναδικό σύλλογο που αγωνίζεται στο MLS.

Σε δηλώσεις του στο Kicker ο άλλοτε αρχηγός των Βαυαρών εξήγησε ότι «το ποδόσφαιρο εδώ δεν αποτελεί ακόμη μεγάλο κομμάτι στη ζωή του γενικού πληθυσμού. Δεν συζητάνε οι άνθρωποι γι’ αυτό στο γραφείο τη Δευτέρα το πρωί, όπως γίνεται στην Ευρώπη».

Στην συνέχεια είπε ότι «η φούσκα του ποδοσφαίρου είναι στην πραγματικότητα τόσο μικρή. Στο στάδιο, υπάρχει μεν μια ατμόσφαιρα ευφορίας και αυτό συνέβη γιατί όσοι έρχονται, είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιχνίδι. Αλλά ο υπόλοιπος πληθυσμός δεν γνωρίζει καθόλου τη φούσκα του ποδοσφαίρου. Έχουν άλλα θέματα και ασχολούνται με άλλα αθλήματα.

Μεγάλωσαν με χόκεϊ επί πάγου, μπάσκετ και αμερικανικό ποδόσφαιρο. Η… κατάταξη του ποδοσφαίρου είναι ίσως συγκρίσιμη με του χάντμπολ στη Γερμανία. Λόγω της τοπογραφίας στον Καναδά, υπάρχουν πολύ λιγότερα γήπεδα ποδοσφαίρου απ’ ότι παγοδρόμια για χόκεϊ επί πάγου».

Όσο για το μέλλον του; «Μπορώ να φανταστώ ότι στο μέλλον θα επιστρέφω πάντα στο Βανκούβερ, αλλά σίγουρα θα επιστρέψω στη Γερμανία, όπου οι ρίζες μου είναι τόσο βαθιές. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τη ζωή στη Γερμανία», απάντησε.