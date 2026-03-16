Ο αγώνας Κρεμονέζε – Φιορεντίνα για την 29η αγωνιστική της Serie A ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (16/3).

Οι δύο ομάδες δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, με την Κρεμονέζε να είναι στη 18η θέση με 24 βαθμούς και τη Φιορεντίνα να βρίσκεται στη 17η με 25, οπότε η αναμέτρησή τους είναι εξαιρετικά σημαντική για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΟΚ τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League

21:30 Novasports Start Αλμπαθέτε – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτσμουθ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship