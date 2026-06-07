Η Ναταλία Γερμανού και η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» κατέκτησαν την κορυφή της τηλεθέασης το Σάββατο 6 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική τους παρουσία στη μεσημεριανή ζώνη.

Η ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 16,1%, αγγίζοντας το 18% στο τέταρτο 14:30 – 14:45.

Στο γενικό σύνολο, το «Καλύτερα δε γίνεται» σημείωσε μέσο όρο 16,7%, φτάνοντας έως και το 19,6% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης:

Δυναμικό κοινό:

• Καλύτερα δε γίνεται – 16,1%

Γενικό σύνολο:

• Καλύτερα δε γίνεται – 16,7%