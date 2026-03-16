Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αυστραλία. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, το εν λόγω ταξίδι θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αιτία της αναβολής αυτής ήταν οι τελευταίες εξελίξεις και η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή, που εκ των πραγμάτων καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της ρευστής κατάστασης, ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να απουσιάζει για μεγάλο διάστημα από τη χώρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, επιχειρήθηκε να συντομευθεί η διάρκειά του, αλλά τελικά αποφασίστηκε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το ταξίδι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεπτόταν τη Μελβούρνη, την Καμπέρα και το Σίδνεϊ, κατόπιν πρόσκλησης του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζι, ενώ συναντήσεις θα είχε με Έλληνες ομογενείς, με το ενδιαφέρον μεταξύ άλλων να στρέφεται και στην επιστολική ψήφο, καθώς στις προσεχείς εθνικές εκλογές θα μπορούν να ψηφίζουν επιστολικά και να συμμετέχουν ενεργά με αυτόν τον τρόπο στα πολιτικά δρώμενα.