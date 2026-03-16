Η ελληνική αλυσίδα καφεστίασης Coffee Island ενισχύει σταθερά το διεθνές της αποτύπωμα, μετατρέποντας την εξωστρέφεια σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός επιχειρηματικού μοντέλου που επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η χρονιά που ολοκληρώθηκε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική για την εταιρεία, τόσο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων όσο και στρατηγικής ωρίμανσης. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 41,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Σε επίπεδο ομίλου, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 47 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου και την αυξανόμενη παρουσία της εταιρείας σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Η επέκταση στο εξωτερικό αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα. Το διεθνές δίκτυο της Coffee Island εκτείνεται σήμερα σε τέσσερις ηπείρους και δώδεκα χώρες, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα δραστηριοτήτων σε αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίπεδα ωρίμανσης.

Στην Ελλάδα το δίκτυο αριθμεί 387 καταστήματα, ενώ περισσότερα από 70 σημεία λειτουργούν ήδη στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Κύπρος, το Λονδίνο, η Ελβετία, η Ρουμανία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, το Ντουμπάι, η Βουλγαρία, το Ιράκ, η Ινδία και η Γαλλία.

Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, όπου η προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην κατανόηση των τοπικών αγορών, προσαρμόζοντας το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο στις γευστικές προτιμήσεις και την κουλτούρα κάθε χώρας. Παράλληλα, η αλληλεπίδραση με διαφορετικά καταναλωτικά κοινά λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται τόσο σε διεθνείς τάσεις όσο και σε τοπικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη γαλλική αγορά, η οποία θεωρείται ώριμη και απαιτητική, με έντονη κουλτούρα κατανάλωσης καφέ. Η Coffee Island εγκαινίασε τον περασμένο Ιανουάριο το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης. Η παρουσία της εταιρείας στο Παρίσι αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα για την είσοδο σε μια αγορά με ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων από δέκα σημείων στη χώρα μέσα στην επόμενη τριετία, με έμφαση στη σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Με ορίζοντα το 2026, η Coffee Island σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς της δικτύου, τόσο μέσω ανάπτυξης στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται όσο και μέσω επιλεκτικής εισόδου σε νέες γεωγραφικές περιοχές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, περισσότερα από 15 νέα καταστήματα αναμένεται να προστεθούν στο εξωτερικό μέσα στο επόμενο έτος, ενώ το δίκτυο θα επεκταθεί και σε δύο νέες χώρες, μία εκ των οποίων είναι η Ιορδανία.

Η διεθνής πορεία της εταιρείας αποτυπώνει μια στρατηγική που βασίζεται στην ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την ενίσχυση της παρουσίας ενός ελληνικού brand στη διεθνή αγορά καφέ.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ, σήμερα η Coffee Island απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας.

Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της. Συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ