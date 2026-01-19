H Coffee Island πραγματοποίησε την είσοδό της στην αγορά της Γαλλίας, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη γραφική συνοικία της Μονμάρτης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ιστορική τοποθεσία φιλοξενεί πλέον το ελληνικό brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την ποιότητα και το πάθος για τον καφέ. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζωή, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες, η Coffee Island έρχεται να ενσωματωθεί φυσικά στον παλμό της πόλης, προσφέροντας μια σύγχρονη coffee experience που σέβεται και συνομιλεί με τον χαρακτήρα της περιοχής. Το νέο κατάστημα, σε σημείο έντονης τουριστικής και τοπικής κίνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο συνάντησης για Παριζιάνους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

«Η παρουσία μας στη Μονμάρτη είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα της Coffee Island, καθώς καταφέρνουμε να κάνουμε το πρώτο μας βήμα στη Γαλλία και να βρισκόμαστε στην καρδιά του Παρισιού. Η είσοδός μας στη γαλλική αγορά επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας για διεθνή ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια και δυναμική», σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα, σήμερα η Coffee Island διαθέτει περισσότερα από 420 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Γαλλία & Ινδία), σε 4 ηπείρους.

Απασχολεί 206 εργαζόμενους και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας.