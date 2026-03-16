Τραγικό τέλος είχε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν το πόδι της πιάστηκε σε κινούμενο άρμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να συνθλιβεί μπροστά σε δεκάδες θεατές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στο Λούισβιλ, κατά τη διάρκεια της 53ης ετήσιας παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, στην οποία είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα –που εκτιμάται ότι ήταν περίπου 50 ετών– περπατούσε δίπλα σε ένα άρμα της παρέλασης που ήταν φορτωμένο με δέματα άχυρου και το οποίο ρυμουλκούσε ένα γκρι αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, το πόδι της πιάστηκε στο κινούμενο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παρασύρθηκε κάτω από το άρμα και το όχημα πέρασε από πάνω της, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WAVE 3. Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε αμέσως, ενώ εθελοντές και παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε επειγόντως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λούισβιλ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σοκ στους παρευρισκόμενους

Πολλοί από τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στα πρώτα σημεία της παρέλασης δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί, καθώς τα άρματα απλώς σταμάτησαν να κινούνται. Η εθελόντρια μασκότ της παρέλασης, Stephanie Youstra, δήλωσε ότι είχε μόλις ολοκληρώσει το δικό της κομμάτι στη διαδρομή, όταν αντιλήφθηκε ότι τα άρματα πίσω της είχαν σταματήσει.

«Η καρδιά μου είναι με όλους όσοι βρίσκονταν πάνω σε εκείνο το άρμα και με την οικογένεια της γυναίκας. Δεν μπορώ καν να φανταστώ τι περνούν αυτή τη στιγμή», είπε στο WAVE.

Την ίδια στιγμή, ο David Gnamba, που εργαζόταν στο οικογενειακό του food truck κοντά στο σημείο της παρέλασης, είδε τους διασώστες να μεταφέρουν τη γυναίκα σε φορείο.

Όπως είπε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Μου ραγίζει την καρδιά γιατί χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή… Δεν είναι είδηση που θέλουμε να ακούμε, ούτε ως άνθρωποι, ούτε ως επαγγελματίες, ούτε ως επισκέπτες της εκδήλωσης», δήλωσε.

Ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Craig Greenberg, κάλεσε την τοπική κοινωνία να στηρίξει την οικογένεια της γυναίκας. «Ας κρατήσουμε την οικογένεια και τους φίλους της στις προσευχές μας. Είθε η μνήμη της να είναι ευλογία», έγραψε σε ανάρτησή του.

Η Τροχαία της Αστυνομίας του Λούισβιλ έχει αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της nypost.