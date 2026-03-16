Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 69 ετών, ο καθηγητής Χειρουργικής Παίδων της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Γιάννης Σπυριδάκης. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, στις 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Αλλατίνη), ενώ ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του, πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Έφη Θεοδωράκη, έγραψε:

«Τη μέρα που μου έκανε πρόταση γάμου, πριν από 20 χρόνια, μου είπε πως θέλει να είναι δίπλα μου μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Η ζωή μας είχε δυσκολίες και τουλάχιστον 15 χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας, όμως ο δρόμος μας έμεινε κοινός μέχρι το τέλος. Τον φρόντισα όσο περισσότερο μπορούσα και, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους, όσο περισσότερο φροντίζουμε τόσο περισσότερο συνδεόμαστε, αγαπάμε και πονάμε στην απώλεια. Καλό ταξίδι, Γιάννη. Με τον δικό μας τρόπο ήμασταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον».

Ο αδελφός του Βασίλης, έγραψε σε ανάρτησή του: «Έδινες μάχες, πολλές φορές πολύωρες, χειρουργώντας παιδιά. Πολλά από αυτά είμαι σίγουρος ότι θα σε ευγνωμονούν που τους έσωσες τη ζωή. Δυστυχώς αδερφέ μου δεν μπόρεσες να σώσεις τη δική σου ζωή από το κακό που σε βρήκε αναπάντεχα και εξελίχθηκε τόσο ραγδαία στα 69 σου χρόνια. Η οικογένεια σου έχασε έναν αγαπημένο σύζυγο και πατέρα, η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ έναν άξιο καθηγητή και εγώ τον μισό μου εαυτό. Αντίο αδερφέ μου».