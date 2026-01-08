Η Μινεσότα ξύπνησε την Τετάρτη σε μια εικόνα που θύμισε σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας της. Σε μια ήσυχη γειτονιά του νότιου Μινεάπολις, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητό της την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Για τους κατοίκους, δεν ήταν απλώς ένα ακόμη περιστατικό αστυνομικής βίας· ήταν μια στιγμή που έσπασε την αίσθηση ασφάλειας και πυροδότησε οργή, φόβο και συλλογική κινητοποίηση.

Η Μπέτσι, κάτοικος της περιοχής Powderhorn από παιδί, βγήκε για μια πρωινή βόλτα χωρίς να φαντάζεται ότι θα γινόταν μάρτυρας ενός φονικού. Όπως περιέγραψε, άκουσε σφυρίγματα και κόρνες και ακολούθησε τους ήχους μέχρι την Portland Avenue. Εκεί είδε μια ομάδα οχημάτων στη μέση του δρόμου και ομοσπονδιακούς πράκτορες να φωνάζουν στη γυναίκα οδηγό ενός καφέ SUV. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδε τον πράκτορα να πυροβολεί επανειλημμένα.

Η εικόνα που ακολούθησε χαράχτηκε στη μνήμη της. Το αυτοκίνητο κύλησε λίγα μέτρα, η οδηγός έγειρε πίσω με εμφανές αίμα στο πρόσωπό της και συγκρούστηκε αργά με ένα σταθμευμένο όχημα. «Το σώμα μου ήταν σε σοκ», είπε η Μπέτσι, περιγράφοντας ένα μείγμα τρόμου, θλίψης και οργής που δεν έχει ακόμη υποχωρήσει.

Here’s the best angle of the ICE shooting in Minneapolis. Absolutely unnecessary. The victim is reported to be a legal observer and U.S. citizen. pic.twitter.com/mbq1bYwW9U — Houtan Yaghmai, Esq. (@houtan_esq) January 7, 2026

ICE στη Μινεσότα: Η μαρτυρία που αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Ρενέ Γκουντ επιχείρησε να πατήσει αστυνομικούς με το όχημά της, γεγονός που, κατά την κυβέρνηση, δικαιολογεί τον πυροβολισμό. Όμως η μαρτυρία της Μπέτσι και άλλων αυτοπτών μαρτύρων σκιαγραφεί μια διαφορετική εικόνα. Όπως ανέφερε, οι πράκτορες βρίσκονταν δίπλα και πίσω από το SUV και όχι μπροστά του τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η αστυνομία της Μινεάπολις επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Γκουντ ήταν στόχος οποιασδήποτε έρευνας. Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ αμφισβήτησαν δημόσια την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι το βίντεο του περιστατικού δεν στηρίζει τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας.

Για την Μπέτσι, το πιο τραυματικό δεν ήταν μόνο οι πυροβολισμοί, αλλά και όσα ακολούθησαν. Ένας γείτονας έτρεξε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, άλλος συστήθηκε ως γιατρός και ζήτησε από τους πράκτορες να βοηθήσουν να σταματήσει η αιμορραγία. Εκείνη προσπάθησε να καλέσει το 911, αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί. «Το νευρικό μου σύστημα είναι ακόμα σε συναγερμό», είπε, περιγράφοντας μια κοινότητα που ζει πλέον με τον φόβο εντατικοποιημένων ελέγχων της ICE.

Η ICE και ο ατάραχος πράκτορας: Το βίντεο που εξόργισε τη Μινεσότα

Λίγες ώρες μετά, ένα βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας νέο κύμα οργής. Σε αυτό, ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε τη Γκουντ φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο ψύχραιμος και ατάραχος, χωρίς εμφανή συναισθηματική αντίδραση. Λίγα μέτρα πιο πέρα, δίνει οδηγίες στους συναδέλφους του, σαν να πρόκειται για μια τυπική διαδικασία.

This is the despicable ICE agent that murdered Renee Nicole Good in Minneapolis today walking away from the scene of the crime.



You know, the same guy that Trump claimed was recovering in the hospital after being violently assaulted.



MAGA lies as easily as they breath. pic.twitter.com/qgjBqoSI9J — usurp tha chef (@usurpthachef) January 8, 2026

Καθώς περπατά, ακούγεται μια γυναίκα να του φωνάζει «ντροπή σου!». Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με κατοίκους και ακτιβιστές, συμβολίζει τη θεσμική ατιμωρησία και την αποξένωση της ομοσπονδιακής εξουσίας από τις τοπικές κοινωνίες. Για πολλούς στη Μινεσότα, δεν ήταν απλώς ένα στιγμιότυπο, αλλά η επιτομή μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τις ζωές των πολιτών ως αναλώσιμες.

ICE και αγρυπνία στη Μινεάπολις: Από το πένθος στην εξέγερση

Το ίδιο βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Portland Avenue για μια αγρυπνία που γρήγορα μετατράπηκε σε μαζική διαμαρτυρία κατά της ICE. Κεριά, λουλούδια και σφυρίχτρες γέμισαν το χιονισμένο σημείο όπου το αυτοκίνητο της Γκουντ ακινητοποιήθηκε μετά τους πυροβολισμούς.

Τα συνθήματα στράφηκαν ευθέως κατά της πολιτικής μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της παρουσίας βαριά οπλισμένων, μασκοφόρων ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους πόλεων όπως το Μινεάπολις. «Όχι Τραμπ, όχι στρατιώτες, οι Δίδυμες Πόλεις δεν γλείφουν μπότες», φώναζε το πλήθος, ενώ αρκετοί ζήτησαν την ποινική δίωξη του πράκτορα.

Η Κάρλι Μόρφορντ, που ταξίδεψε από το βορειοανατολικό Μινεάπολις, είπε ότι συγκλονίστηκε βλέποντας το βίντεο της δολοφονίας και εξοργίστηκε από τον χαρακτηρισμό της Γκουντ ως «εγχώριας τρομοκράτισσας». «Δεν θα μείνω άπραγη ενώ άνθρωποι της Μινεσότα πυροβολούνται και σκοτώνονται», είπε, τονίζοντας τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας.

ICE, Μινεσότα και το βάρος της ιστορίας

Η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ άνοιξε ξανά τις πληγές που άφησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ το 2020, μόλις ένα μίλι μακριά. Τότε, η πόλη έγινε σύμβολο μιας εθνικής αναμέτρησης με τον ρατσισμό και την αστυνομική βία. Σήμερα, πολλοί φοβούνται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή την ICE.

Στην αγρυπνία, ακτιβιστές όπως η Νεκίμα Λέβι Άρμστρονγκ κατήγγειλαν προσπάθεια σπίλωσης του θύματος, ενώ ομάδες όπως η Defend 612 μοίρασαν φυλλάδια και κάλεσαν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις της ICE στις γειτονιές τους. Για τη Μπέτσι και πολλούς άλλους, το μήνυμα είναι σαφές: η κοινότητα δεν σκοπεύει να σιωπήσει.