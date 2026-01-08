Κύμα αντιδράσεων και νέες κινητοποιήσεις αναμένονται σήμερα στη Μινεάπολη, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης Αμερικανίδας από μέλος της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE). Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική και κοινωνική σύγκρουση, καθώς οι τοπικές Αρχές αμφισβητούν ανοιχτά την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία κάνει λόγο για «νόμιμη αυτοάμυνα».

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό της πράκτορες της ICE. Ωστόσο, τόσο αξιωματούχοι της πολιτείας της Μινεσότα όσο και της πόλης της Μινεάπολης απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, επικαλούμενοι οπτικό υλικό από το συμβάν.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε «μπαρούφες» τους ισχυρισμούς της ICE, τονίζοντας ότι, όπως προκύπτει από τα βίντεο που κυκλοφορούν, η οδηγός δεν απείλησε κανέναν. Όπως δήλωσε, οι εξελίξεις αυτές ήταν αναμενόμενες από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας στην πόλη. «Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE, ανέφερε, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς τους πράκτορες: «Ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

🚨WARNING: GRAPHIC VIDEO



This is video showing the ICE agent shooting a woman in the face as she attempted to leave.



This is disgraceful, horrific, and must be denounced by ALL. pic.twitter.com/yZ9psGNh1X — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 7, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ο οποίος, αφού παρακολούθησε το επίμαχο υλικό, δήλωσε: «Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας».

Το βράδυ της Τετάρτης, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα, αποτίοντας φόρο τιμής. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων και ο Έρικ Σουάλγουελ, έκαναν λόγο για «δολοφονία» και ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη ξεκίνησαν την Τρίτη και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή περίπου 2.000 αστυνομικών, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κατά της παράτυπης μετανάστευσης. Στην πόλη ζει πολυπληθής σομαλική κοινότητα, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικανού προέδρου, με αφορμή αποκαλύψεις για εκτεταμένη απάτη με κοινωνικά επιδόματα στη Μινεσότα, στην οποία εμπλέκονταν μέλη της σομαλικής διασποράς.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης, «ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τα μέλη» της ICE. Όπως ανέφερε, μία από τις διαδηλώτριες «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τα μέλη των δυνάμεων της τάξης μας με στόχο να τα σκοτώσει – μια πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας». Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ένα μέλος της ICE, φοβούμενο για τη ζωή του και για τη ζωή των συναδέλφων του αλλά και για την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε ευρισκόμενος σε κατάσταση νόμιμης άμυνας».

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μετά τους πυροβολισμούς.

Αντικρουόμενες εκδοχές

Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και, σύμφωνα με το AFP, έχουν επαληθευτεί, δείχνουν αστυνομικούς να πλησιάζουν όχημα τύπου SUV σε χιονισμένο δρόμο. Τη στιγμή που το αυτοκίνητο φαίνεται να πραγματοποιεί ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ανεξέλεγκτο για λίγα μέτρα πριν συγκρουστεί με σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σε άλλο βίντεο, τραβηγμένο από διαφορετική γωνία, διακρίνεται αστυνομικός να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κινείται ελάχιστα προς τα πίσω και στη συνέχεια προς τα εμπρός, με δεύτερο αστυνομικό, που βρίσκεται στο πλάι, να ανοίγει πυρ. Από το πλήθος ακούγονται φωνές που φωνάζουν «δολοφόνοι!».

Την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει το FBI, ενώ το θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτης. Στην πόλη έχουν ήδη αναρτηθεί αφίσες με τη φωτογραφία της και τη λεζάντα: «Δολοφονημένη από την ICE».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υποστήριξε ότι «η κατάσταση μελετάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έγραψε στο Χ: «Θέλω κάθε μέλος της ICE να γνωρίζει ότι ο πρόεδρός του, ο αντιπρόεδρός του και το σύνολο της κυβέρνησης τον στηρίζει», προσθέτοντας ότι «θα εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά ώστε να γίνει σεβαστός ο νόμος».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι το θύμα «ακολουθούσε και εμπόδιζε το έργο (της αστυνομίας) όλη την ημέρα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε είχε τραυματιστεί σε προηγούμενη επιχείρηση τον Ιούνιο, όταν όχημα «τον έσυρε για αρκετά μέτρα». Και η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Δημοκρατικής βουλευτού από τη Μινεάπολη Ιλχάν Ομάρ, η οποία απάντησε μέσω Χ: «Δεν πρόκειται για “εσωτερική τρομοκρατία”. Ήταν (μια πράξη) κρατικά εγκεκριμένης βίας. Μια οικογένεια θα ζει για πάντα με τον πόνο που προκάλεσαν οι απερίσκεπτες και φονικές ενέργειες της κυβέρνησης».

Οι εκ διαμέτρου αντίθετες αφηγήσεις γύρω από το περιστατικό αναδεικνύουν το βάθος της πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους υποστηρικτές του Τραμπ να υιοθετούν την επίσημη κυβερνητική γραμμή και τους επικριτές του να καταγγέλλουν συστηματική παραπληροφόρηση.

Παρότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα τόσο από το FBI όσο και από τις πολιτειακές αρχές της Μινεσότα, ο πράκτορας της ICE καλύπτεται από το καθεστώς προστασίας, εφόσον κριθεί ότι ενήργησε στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών καθηκόντων του. Τυχόν δίωξη θα εξαρτηθεί από το αν αποδειχθεί ότι είχε εύλογους λόγους να φοβάται για τη ζωή του, όπως εξήγησε η καθηγήτρια Νομικής στο κρατικό πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, Κάρεν Μόρισον. Σύμφωνα με την ίδια, σε περιστατικά όπου εμπλέκεται όχημα, οι αποφάσεις συχνά ευνοούν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, καθώς το αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί φονικό όπλο.

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί κεντρικό άξονα της εσωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Το περασμένο καλοκαίρι, η ICE προχώρησε σε μαζικές προσλήψεις, ενισχύοντας το προσωπικό της με περίπου 10.000 νέα μέλη, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχουν δαπανηθεί περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ICE, κυρίως για την προμήθεια «ελαφριών όπλων, πυρομαχικών και αξεσουάρ». Τους τελευταίους μήνες, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα θάνατοι πολιτών, συχνά έπειτα από ατυχήματα, καθώς προσπαθούν να αποφύγουν αστυνομικούς ελέγχους.