Όταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίστηκε σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ για να διαψεύσει φήμες περί θανάτου του, δεν ήταν μόνο η παρουσία του που τράβηξε τα βλέμματα, αλλά και η νεαρή που του σέρβιρε τον καφέ, κερδίζοντας γρήγορα την προσοχή των χρηστών στα social media.

Το βίντεο που είχε σκοπό να διαψεύσει τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατο ή τραυματισμό του Νετανιάχου έγινε viral σε όλο τον κόσμο, αλλά το χαμόγελο της νεαρής εργαζόμενης ήταν αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, την ευχαρίστησε και της υπενθύμισε να παρακολουθεί τις οδηγίες του «Home Front Command».

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu posts video of himself getting coffee as proof of life after a hoax circulated saying he had been killed.



Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X αλλά και το TikTok, χρήστες από όλο τον κόσμο μοιράστηκαν στιγμιότυπα της κοπέλας, σχολιάζοντας τη γοητεία της. «Πω, οι γυναίκες στο Ισραήλ είναι πανέμορφες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι όλες έτσι εκεί; Πρέπει να επισκεφτώ το Ισραήλ». Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Δεν προσπαθεί καν για την ομορφιά της».

She’s not even trying to look pretty… this is the barista in Benjamin Netanyahu’s coffee video. 🥰 pic.twitter.com/E5vLUkX2u8 — Am Yisrael Chai 🐙 (@AmYisraelChai_X) March 15, 2026

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, τα σχετικά βίντεο είχαν συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατομμύρια προβολές, καθιστώντας την εργαζόμενη το απρόσμενο πρόσωπο της ιστορίας, σύμφωνα με το jfeed.com.

Το βίντεο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να παραγγέλνει καφέ σε κατάστημα στην Ιερουσαλήμ αμφισβητήθηκε αρχικά ως ψεύτικο. Το Grok του Έλον Μασκ το χαρακτήρισε «100% deepfake». Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες του καφέ έδειξαν φωτογραφίες και πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που επιβεβαίωναν την επίσκεψη του πρωθυπουργού. Σε ανάρτηση στο Instagram έγραψαν: «Χαρήκαμε πολύ που φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του… Το σημαντικό είναι ότι θα έρθουν όμορφες και ήσυχες μέρες. Στέλνουμε από εδώ μια μεγάλη αγκαλιά στους άνδρες και τις γυναίκες των εφεδρικών δυνάμεων (και στις οικογένειές τους), στον ισραηλινό στρατό (IDF) και στις Δυνάμεις Ασφάλειας και Διάσωσης», διαψεύδοντας ότι το βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.