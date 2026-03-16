Απεργία διαρκείας ξεκινούν από αύριο, Τρίτη, 17 Μαρτίου στις 06:00, ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο κ. Λυμπερόπουλος μιλώντας στα «Παραπολιτικά» ανέφερε ότι «υπάρχει απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα για να μας πάρουν τη δουλειά».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να αποκλείσουν τα αεροδρόμια, απάντησε: «Τι άλλο να κάνουμε όταν η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα; Τι άλλο να κάνει ο ταξιτζής, ο επαγγελματίας, που του κλέβουν την δουλεία, που του βάζουν όρους λειτουργίας, που είναι απαράδεκτοι, φασιστικοί, και θέλουν να λέγονται δημοκρατία».

Για τα αιτήματά τους και τους λόγους που αντιδρούν έντονα στο νομοσχέδιο, είπε: «Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργεία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον τον φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πιο βρώμικο, τι πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα;».

«Η απεργία διαρκείας ξεκινάει από αύριο το πρωί στις 6 και θα κρατήσει μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος» ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος.