Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η εβδομάδα είναι χωρισμένη στα δύο, καθώς ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέχρι και αύριο, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται σημαντική μεταβολή, με περισσότερες βροχές, πτώση θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά, λόγω βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την Ιταλία.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο Τρίτη, αρχίζει ο καιρός να επιδεινώνεται και θα ξεκινήσουν οι βροχές, οι οποίες θα επεκταθούν λίγο πιο ανατολικά. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ θα ξεκινήσουν βροχές στον ηπειρωτικό κορμό μέχρι και την Κρήτη και το Αιγαίο. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη.

Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι δύο ημέρες κακοκαιρίας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εστιάζονται στο Ιόνιο. Θα εκδηλωθούν βροχές, κατά τόπους ισχυρές, ενώ οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Επίσης, θα δούμε χιόνια στα ορεινά.

Την Πέμπτη, αυτή η κακοκαιρία θα αφορά κυρίως τη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα ενισχυθούν οι βοριάδες, ενώ το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στους 12 – 14 βαθμούς.

Από την Παρασκευή, θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και θα μείνει το κρύο μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Επομένως, στο δεύτερο μισό του Μάρτη επιφυλάσσει πιο άστατες καιρικές συνθήκες, πιο ψυχρές, και ο καιρός θα βελτιωθεί από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει: «Με ήπιο καιρό ξεκινάει και η νέα μας εβδομάδα, από Τετάρτη όμως και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο».

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του επεσήμανε ότι τα πρώτα σημάδια της αλλαγής είναι ήδη ορατά στις δορυφορικές εικόνες.

Όπως ανέφερε, από την πλευρά του ένα βαρομετρικό σύστημα βρίσκεται ήδη «προ των πυλών» και αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα σε δύο φάσεις. Η πρώτη μεταβολή θα γίνει αισθητή από την Τρίτη, ενώ η δεύτερη και πιο έντονη αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο διαταραχές που κινούνται από τον Κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Τα συστήματα αυτά αναμένεται να φέρουν αξιόλογες βροχοπτώσεις, αλλά και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της χώρας, όπου τα φαινόμενα θεωρούνται σχεδόν βέβαια και κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα.

Παράλληλα, υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες καθώς θα επικαιροποιούνται τα προγνωστικά στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά τις βροχές, την Τρίτη και την Τετάρτη τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Ωστόσο, από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένα, επηρεάζοντας μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου και της Κρήτης.