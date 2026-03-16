Ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιεί ως έδρα του το ΟΑΚΑ για τη νέα αγωνιστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις όπου θα παίρνει μέρος.

Ο κύβος ερρίφθη στον Παναθηναϊκό. Η απόφασή του είναι να παίζει του χρόνου στο ΟΑΚΑ σε όλες τις διοργανώσεις του. Έτσι τα τρία παιχνίδια που θα δώσει στα Play Offs της ελληνικής Λίγκας, εφόσον δεν περάσει το αγωνιστικό εμπόδιο της Μπέτις, θα είναι τα τελευταία του στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Και αυτό διότι από τη σεζόν 2027-2028 αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ θα μπορεί να διαθέσει όσο μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας γίνεται. Διαρκείας τα οποία την επόμενη σεζόν 2026-2027, θα έχουν μία παραπάνω αξία κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν, θα έχουν προτεραιότητα για αγορά κάρτας διαρκείας στο νέο «σπίτι» της ομάδας στον Βοτανικό, στο οποίο, εκτός απροόπτου, θα μπει ο σύλλογος από τη σεζόν 2017-2028.