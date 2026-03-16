Στο σπίτι του βρέθηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου ένας 67χρονος άνδρας, σε συνοικία της νότιας Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το άψυχο σώμα του άνδρα εντόπισε ο αδελφός του, ο οποίος τον αναζήτησε αφού δεν απαντούσε στις κλήσεις του, ενημερώνοντας αμέσως τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση, ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, αποκλείοντας την εγκληματική ενέργεια.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαλευκάνει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία παραγγέλθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.