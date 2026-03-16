Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως στρατιωτικού φανατικού στην πολιτικά φορτισμένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια μάχη μετά την άλλη».

Ωστόσο, o ηθοποιός δεν παρευρέθηκε στην τελετή της Κυριακής και σύμφωνα με δύο άτομα που μίλησαν στην εφημερίδα New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Σεν Πεν ταξίδεψε στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας να επισκεφθεί την Ουκρανία.

Τα δύο αυτά άτομα δεν διευκρίνισαν τι ακριβώς θα έκανε εκεί ούτε σε ποιο σημείο της χώρας θα πήγαινε. Υπήρχε επίσης το ενδεχόμενο, παρότι ο Σον Πεν είχε ήδη φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα της τηλεοπτικής μετάδοσης, το πρόγραμμα του ταξιδιού του να είχε αλλάξει. Εκπρόσωπος του Σον Πεν αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησαν μαζί του οι New York Times.

Αυτή ήταν η έκτη υποψηφιότητα για Όσκαρ και η τρίτη νίκη για τον 65χρονο ηθοποιό, ο οποίος θεωρούνταν φαβορί για το βραβείο. Οι άλλοι υποψήφιοι για το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου ήταν ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τον εγωκεντρικό πατέρα στην ταινία «Συναισθηματική αξία», ο Τζέικομπ Έλορντι για την ερμηνεία του ως το τερατώδες δημιούργημα ενός γιατρού στο «Φρανκενστάιν», ο Ντέλροϊ Λίντο ως μουσικός μπλουζ που πολεμά βρικόλακες στο «Αμαρτωλοί» και ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο για τον ρόλο ενός δασκάλου καράτε και συμμάχου επαναστατών στο «Μια μάχη μετά την άλλη».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο παρουσιαστής της κατηγορίας Β΄ Ανδρικού Ρόλου, Κίραν Κάλκιν, είπε: «Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε ή δεν ήθελε, οπότε θα παραλάβω εγώ το βραβείο εκ μέρους του».

Η ερμηνεία του Σον Πεν του χάρισε επίσης ένα βραβείο BAFTA και ένα βραβείο Σωματείου Ηθοποιών. Ωστόσο, απουσίασε και από αυτές τις τελετές. Με τη νίκη της Κυριακής, ο Σον Πεν μπαίνει σε μια μικρή ομάδα ηθοποιών που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ. Μεταξύ τους είναι η Μέριλ Στριπ, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Τζακ Νίκολσον και η Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

Ο Σον Πεν έχει περάσει σημαντικό χρόνο στην Ουκρανία από το 2022, όταν γύρισε το ντοκιμαντέρ «Υπερδύναμη» για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Η μακρά ιστορία του στον ακτιβισμό έχει ενισχυθεί από τη φήμη του, αλλά και από τη δική του δυσφορία απέναντι στην προσοχή που αυτή φέρνει.

Ο πατέρας του Σον Πεν, Λίο Πεν, ήταν ηθοποιός του οποίου η κινηματογραφική καριέρα σταμάτησε τη δεκαετία του ’50, όταν μπήκε σε «μαύρη λίστα» επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής. Αργότερα έγινε ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος τηλεοπτικός σκηνοθέτης.

Ο ακτιβισμός του Σον Πεν, μαζί με τα επεισόδια του με τους παπαράτσι, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τουλάχιστον από το 1985, όταν συνδέθηκε ερωτικά με τη Μαντόνα, την πρώτη του σύζυγο. Σύμφωνα με τη βιογραφία του 2023 «Μαντόνα: Μια ζωή επανάστασης», ο Σον Πεν προσπάθησε να βοηθήσει έναν στενό φίλο της τραγουδίστριας αγοράζοντας στο Μεξικό φάρμακα για τον HIV που δεν είχαν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2002 ο Σον Πεν δημοσίευσε μια καταχώριση στην εφημερίδα «The Washington Post», αντιτιθέμενος στο σχέδιο του Τζορτζ Μπους να ξεκινήσει πόλεμο στο Ιράκ. Δύο μήνες αργότερα επισκέφθηκε τη Βαγδάτη, όπου φέρεται να δήλωσε ότι το Ιράκ δεν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. Και όταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2004 για τον ρόλο του στο «Mystic River», ανέβηκε στη σκηνή και είπε: «Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρουν οι ηθοποιοί, εκτός από το ότι δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ο καλύτερος στην υποκριτική».

Το 2005 ο Σον Πεν χειρίστηκε ένα σκάφος διάσωσης στη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα, ενώ το 2010 ίδρυσε μια οργάνωση που σήμερα είναι γνωστή ως Core, η οποία δημιούργησε στην Αϊτή έναν καταυλισμό για περισσότερους από 50.000 εκτοπισμένους ανθρώπους.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Πεν είχε κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στον ακτιβιστή των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων Χάρβεϊ Μιλκ. Στον ευχαριστήριο λόγο του, στον οποίο παραδέχτηκε «Ξέρω πόσο δύσκολο το κάνω για να με συμπαθήσουν», επέκρινε επίσης «εκείνους που ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης του γάμου των ομοφυλοφίλων», λέγοντας ότι ήταν μια «καλή στιγμή να καθίσουν να σκεφτούν και να προβλέψουν τη μεγάλη τους ντροπή και τη ντροπή στα μάτια των εγγονιών τους αν συνεχίσουν να στηρίζουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα για όλους», πρόσθεσε.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο Σον Πεν χαρακτήρισε τη χώρα «την αιχμή του δόρατος για το δημοκρατικό αγκάλιασμα των ονείρων», προσθέτοντας: «Αν την αφήσουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική θα χαθεί».

Ανέπτυξε φιλική σχέση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης έβγαλε ένα από τα Όσκαρ του από έναν σάκο ταξιδιού και του το χάρισε. Ο Σον Πεν είπε ότι θα μπορούσε να του το επιστρέψει όταν θα είχε κερδηθεί ο πόλεμος.