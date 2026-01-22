Όλα είναι έτοιμα για τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά, καθώς οι φετινές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 φέρνουν στο προσκήνιο μια επική αναμέτρηση που αναμενόταν εδώ και καιρό. Στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου, το ενδιαφέρον μονοπωλεί η σύγκρουση δύο διαφορετικών γενιών: του Τιμοτέ Σαλαμέ και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι οποίοι θα παλέψουν σώμα με σώμα για το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς.

Οι ηχηρές απουσίες που συζητήθηκαν

Παρά τη λάμψη των ονομάτων που τα κατάφεραν, η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από αρκετά «snubs» (αγνοημένους) που προκάλεσαν αίσθηση. Η Αριάνα Γκράντε, παρά την περσινή της υποψηφιότητα, έμεινε φέτος εκτός κούρσας για το Wicked: For Good. Αντίστοιχα, στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου, ονόματα όπως ο Πολ Μέσκαλ και ο Άνταμ Σάντλερ δεν βρήκαν θέση στην τελική πεντάδα, προκαλώντας απογοήτευση στους θαυμαστές τους.

Η «μάχη» των ρόλων και οι πρωταγωνιστές

Στις γυναίκες, η κατηγορία του Β’ Γυναικείου Ρόλου άνοιξε την αυλαία των ανακοινώσεων, με τις Ελ Φάνινγκ και Τεγιάνα Τέιλορ να ξεχωρίζουν. Στους άνδρες, ο ανταγωνισμός στον δεύτερο ρόλο είναι σκληρός, με τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν και Τζέικομπ Ελόρντι να διεκδικούν το βραβείο.

Οι υποψήφιοι προέκυψαν μέσα από μια αυστηρή διαδικασία 11.000 μελών της Ακαδημίας, οι οποίοι ψήφισαν με το σύστημα της σειράς προτίμησης. Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης από το Samuel Goldwyn Theater, η καταμέτρηση των ψήφων έγινε, όπως κάθε χρόνο, από την ανεξάρτητη εταιρεία PricewaterhouseCoopers, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Conan O’Brien και η μεγάλη βραδιά στο Dolby Theatre

Η 98η τελετή απονομής θα έχει για ακόμα μια φορά τη σφραγίδα του Κόναν Ο’ Μπράιεν. Ο δημοφιλής παρουσιαστής επιστρέφει στη σκηνή μετά την περσινή του επιτυχία, η οποία σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης της τελευταίας πενταετίας. Το ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026, στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει βραβεύσεις σε 24 κατηγορίες, με την Καλύτερη Ταινία να είναι η μοναδική που φιλοξενεί δέκα υποψηφιότητες αντί για πέντε. Η τελετή θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 200 χώρες, με το παγκόσμιο κοινό να περιμένει να δει αν τα προγνωστικά θα επιβεβαιωθούν ή αν η Ακαδημία κρύβει ανατροπές της τελευταίας στιγμής.

Η ιστορική αλλαγή στους κανόνες και το «άρωμα» Ελλάδας στα Όσκαρ 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Γιώργος Λάνθιμος επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη διεθνή του κυριαρχία, καθώς η νέα του δουλειά κατάφερε να αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες, τοποθετώντας τον Έλληνα δημιουργό ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής τελετής.

Σταθερότητα στην παρουσίαση και μια νέα αρχή

Στο κομμάτι του σόου, η Ακαδημία επιλέγει να «πατήσει» σε δοκιμασμένες συνταγές. Ο Conan O’Brien, μετά την περσινή του επιτυχία που εκτόξευσε την τηλεθέαση, επιστρέφει στη σκηνή του Dolby Theatre για δεύτερη σερί χρονιά. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του δείχνει τη διάθεση των διοργανωτών να διατηρήσουν το χιούμορ και τον ρυθμό που κέρδισαν το κοινό.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Βουγονία (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Αμνετ (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Μια Μάχη Μετά την Αλλη (Warner Bros.)

Συναισθηματική Αξία (Neon)

Αμαρτωλοί (Warner Bros.)

Ο Μυστικός Πράκτορας

F1: Η Ταινία

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Αμνετ»

Ρόουζ Μπερν για το «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εμα Στόουν για τη «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς»

Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Πολ Τόμας Άντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ, «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι, «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Frankenstein»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου, «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ, «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί, «Ένα Απλό Ατύχημα»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ, «Συναισθηματική Αξία»

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, «Συναισθηματική Αξία»

Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

Γούνμι Μοσάκου, «Αμαρτωλοί»

Τεγιάνα Τέιλορ, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι, «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο, «Αμαρτωλοί»

Σον Πεν, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Συναισθηματική Αξία»

Μουσική

«Βουγονία»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»