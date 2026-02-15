Το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας και οι επεκτατικές διαθέσεις της Ουάσιγκτον βρέθηκαν στο επίκεντρο της φετινής Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Παρά τις πρόσφατες κινήσεις αποκλιμάκωσης, η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντεριξεν, υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία παραμένει ενεργό, προκαλώντας τριγμούς στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Κοπεγχάγης

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για την ασφάλεια στην Αρκτική, η κ. Φρέντεριξεν ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου. «Δυστυχώς, νομίζω ότι ο πόθος (του) παραμένει ο ίδιος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η κρίση δεν έχει εκτονωθεί: «Όλος ο κόσμος μας ρωτάει αν νομίζουμε πως τελείωσε. Όχι, δεν νομίζουμε ότι τελείωσε».

Όταν ερωτήθηκε αν υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα που θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση της Δανίας, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Φυσικά όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας; Ή των ΗΠΑ;». Η ίδια συμπλήρωσε με έμφαση πως «πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά κυρίαρχα κράτη. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Και ο γροιλανδικός λαός το έχει πει ξεκάθαρα: οι πολίτες δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί».

Διαπραγματεύσεις υπό το βλέμμα του ΝΑΤΟ

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικαλεστεί λόγους «εθνικής ασφαλείας» για να δικαιολογήσει την ανάγκη αμερικανικού ελέγχου στο νησί. Πρόσφατα, ωστόσο, υπήρξε μια στροφή στη στρατηγική του, μετά τη συμφωνία για ένα «πλαίσιο» διαλόγου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη Διάσκεψη του Μονάχου, έχει ήδη συγκροτηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ. «Έχουμε τώρα ομάδα εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να βρούμε λύση (…) Όμως σίγουρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν», σημείωσε η πρωθυπουργός.

Αν και οι πιέσεις χαρακτηρίζονται «απαράδεκτες» από την ευρωπαϊκή πλευρά, ο Γροιλανδός ηγέτης, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, διέκρινε ορισμένα «βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση». Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης μια σύντομη αλλά «εποικοδομητική» επαφή με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της διάσκεψης, αναζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στις αμερικανικές ανησυχίες και την αυτονομία της περιοχής.