Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής (15/2) με την ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Κωνσταντέλια και Ιβάνουσετς.

Οι «ασπρόμαυροι», έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στο -3 από τους «κιτρινόμαυρους» και στοχεύουν στη νίκη και μόνο για να τους πιάσουν στη βαθμολογία, έχοντας το προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, την οποία ντόπαρε ψυχολογικά ο Ιβάν Σαββίδης, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με την προπόνηση του Σαββάτου (14/2) και το θετικό είναι το γεγονός ότι δεν προέκυψε κάποιο άλλο πρόβλημα, καθώς ήδη υπάρχουν τέτοια.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει στους Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Πέλκα που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και υποβλήθηκαν σε θεραπεία.