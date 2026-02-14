Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή (15/2) την ΑΕΚ σε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι καθώς η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου έχει πάρει φωτιά και ο Ιβάν Σαββίδης φρόντισε να ντοπάρει ψυχολογικά την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στην 3η θέση και στο -3 από την πρωτοπόρο Ένωση, οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, καθώς οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ολοκλήρωσε το Σάββατο (14/2) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους» και ο Σαββίδης μίλησε στους παίκτες, θέλοντας να τους τονώσει ψυχολογικά και να δώσει σύνθημα νίκης.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είπε στους παίκτες το ΠΑΟΚ πως θα πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένοι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, να έχουν αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό, υπενθυμίζοντάς τους πως και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει τα πάντα.

Ο Σαββίδης τόνισε στους παίκτες πως «έχετε δείξει ότι είστε η καλύτερη ομάδα» και τους ζήτησε να μπουν στο παιχνίδι με νοοτροπία νικητή, όπως έχουν κάνει και στα άλλα μεγάλα παιχνίδια τη φετινή σεζόν, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στον κόσμο που θα κατακλύσει τις εξέδρες και θα αποτελεί τον… 12ο παίκτη της ομάδας του Λουτσέσκου.