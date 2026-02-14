Η απουσία της Δέσποινας Βανδή από την κριτική επιτροπή του J2US ήταν το θέμα που μονοπώλησε τις συζητήσεις το τελευταίο διάστημα, με τις φήμες για τη σχέση της με την παραγωγή να οργιάζουν.

Ωστόσο, ο Νίκος Κοκλώνης, κατά την πρεμιέρα του μουσικού σόου το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, επέλεξε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το «καλησπέρα», προβάλλοντας ένα βίντεο-έκπληξη από την ίδια την τραγουδίστρια.

Το μήνυμα της Δέσποινας Βανδή και η «τελεία» στις φήμες

Η λαμπερή τραγουδίστρια, παρά την αποχώρησή της, έστειλε τις ευχές της στην ομάδα, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί ρήξης. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή ανέφερε:

«Καλή επιτυχία, παιδιά! Καλή πρεμιέρα. Νίκο μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από καρδιάς και είμαι περίεργη να δω τι θα φοράς σε κάθε live. Δεν είμαι όμως καθόλου περίεργη στο τι θα τραγουδάς. Βικάκι μου, τα πειράγματα μας θα μου λείψουν και όλη η συνομωσία, εκεί, του θρανίου αλλά είσαι σε καλά χέρια, δίπλα στον Σταμάτη. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καίτη μου, είσαι υπέροχη, γλυκύτατος άνθρωπος. Πραγματικά σε όλη την ομάδα στέλνω την αγάπη μου».

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής σχολίασε τη συγκίνησή του, τονίζοντας ότι «Ποτέ δεν τσακωθήκαμε, μάλιστα φάνηκε και από το βίντεο», ενώ πρόσθεσε πως η πόρτα της «οικογένειας» του Just the 2 of Us παραμένει πάντα ανοιχτή για εκείνη.

Επιστροφή στο OPEN: «Εδώ που ξεκίνησαν όλα»

Το σόου επέστρεψε εκεί που έκανε τα πρώτα του βήματα πριν από έξι χρόνια. Ο Νίκος Κοκλώνης, φανερά συγκινημένος, μοιράστηκε με το κοινό την ανάγκη του για αυτό το restart, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα θα μεταδίδεται πλέον και στην Κύπρο μέσω του MEGA.

«Επιστρέψαμε, έσπασε ο πάγος! Σκάσαμε μύτη, δεν το πιστεύω, τσιμπήστε με. Είμαστε ζωντανά, που; Ζωντανά εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο OPEN. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, που θα μας βλέπουν στο MEGA Channel», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ένα comeback που περίμεναν χιλιάδες τηλεθεατές μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας.

Η ξαφνική απουσία της Μαρίας Μπακοδήμου

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό, η Μαρία Μπακοδήμου δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στο πρώτο live. Όπως αποκάλυψε ο παραγωγός, ένας λόγος υγείας την κράτησε στο σπίτι, στέλνοντάς της τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση.

«Θέλω να στείλω ένα φιλί στη Μαρία Μπακοδήμου, που αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι και μας βλέπει. Σήμερα θα την είχαμε μαζί, γιατί είχαμε αποφασίσει το J2US να είναι οικογενειακή υπόθεση, δεν πειράζει όμως. Μαράκι μου, φιλάκια. Είδα πως ανέβασες και ένα story στα social media, περαστικά σου», ανέφερε ο παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.