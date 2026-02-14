Οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο των κρίσιμων συζητήσεων στη Γενεύη βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η διπλωματική σκακιέρα μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Μόσχας παίρνει φωτιά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε άμεση γραμμή επικοινωνίας με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις τριμερείς συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα.

Το παρασκήνιο της επικοινωνίας με τους απεσταλμένους

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, αλλά και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, πρόσωπο που διατηρεί κεντρικό ρόλο στις διεθνείς επαφές της αμερικανικής διοίκησης.

Όπως ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα social media, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οργάνωση των επαφών στην ελβετική πόλη. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης:

«Είχα μια συνομιλία με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη. Προσβλέπουμε σε πραγματικά παραγωγικές συναντήσεις».

Το ραντεβού στη Γενεύη

Η συνάντηση της επόμενης εβδομάδας θεωρείται κομβική, καθώς θα φέρει στο ίδιο τραπέζι -άμεσα ή έμμεσα- τις εμπλεκόμενες πλευρές σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος. Η συμμετοχή προσώπων όπως ο Κούσνερ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η αμερικανική πλευρά στην εξεύρεση λύσης, με το Κίεβο να επενδύει στη νέα δυναμική που διαμορφώνεται στις διεθνείς σχέσεις μετά την επιστροφή Τραμπ.