Ο συνοδηγός και όχι ο οδηγός σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα, με το θύμα και τους δύο τραυματίες να είναι τελικά 15 ετών και όχι 14, 15 και 16 ετών, όπως είχαν αναφέρει οι πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Mega, ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να καρφωθεί σε δέντρο.

Ο 15χρονος συνοδηγός σκοτώθηκε ακαριαία με βάση το Mega, καθώς εκσφενδονίστηκε από το αμάξι.

Επίσης, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να φώναζε «τι έκανα, τι έκανα».

Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση είναι εκτός κινδύνου.