Τραγωδία σημειώθηκε στη Λούτσα, καθώς ένας 14χρονος οδηγούσε όχημα και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ δύο ακόμη άτομα επίσης ανήλικα τραυματίστηκαν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Σύμφωνα με το Live News, ο 14χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε.

Επίσης, έχουν τραυματιστεί δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών, με τον 16χρονο να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.