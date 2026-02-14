Το 0-0 με τον Λεβαδειακό προκάλεσε απογοήτευση τόσο στους παίκτες του Ολυμπιακού όσο και στους φιλάθλους, οι οποίοι εξέφρασαν τα παράπονά τους μετά το τέλος του ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν όσο τίποτα άλλο να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, να ανέβουν στην 1η θέση της βαθμολογίας και να περιμένουν να δουν ποιος θα χάσει βαθμούς στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ της Κυριακής (15/2). Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν όπως θα ήθελαν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καλή στη Λιβαδειά και δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να υπάρξει απογοήτευση. Κάτι που έγινε σαφές και μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν μπροστά στους οπαδούς της ομάδας και άκουσαν τα παράπονά που είχαν αυτοί, με τον Γιαζίτσι να ζητάει «συγγνώμη» με χαρακτηριστική κίνηση ενώ οι υπόλοιποι άκουγαν με σκυμμένα κεφάλια αυτά που είχαν να τους πουν οι φίλαθλοι.