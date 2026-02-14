Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες αλλά δεν είχε γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό που έπαιζε με 10 παίκτες από το 42′, λόγω αποβολής του Όζμπολτ, με συνέπεια να μείνει στο 0-0 και να παραμένει στη 2η θέση, στο -1 από την ΑΕΚ, η οποία την Κυριακή (15/2) κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους στα πρώτα λεπτά, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη τους προσπάθεια στο 6′ με το δυνατό σουτ του Κωστή που κόντραρε και τους φιλοξενούμενους να έχουν δευτερόλεπτα μετά την πρώτη τους ευκαιρία -και ήταν και πολύ καλή- με τον Ζέλσον να κάνει το γύρισμα για τον Ελ Κααμπί, τον οποίο πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Μάγκνουσον.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεζε ψηλά για να οδηγήσει σε λάθη τους Βοιωτούς και στο 20′ απείλησε με τα σουτ των Έσε και Αντρέ Λουίζ που κόντραραν στους αμυντικούς, με τον Αργεντίνο να έχει νέα φάση στο 28′, όταν προσπάθησε να σκοράρει με ψαλιδάκι μετά το γύρισμα του Τσικίνιο και την όχι καλή αντίδραση του Μάγκνουσον, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 31′ το σουτ του Ελ Κααμπί κόντραρε στον Κορνέζο και η μπάλα άλλαξε πορεία και έφυγε δίπλα από το δοκάρι, στο 39′ η κεφαλιά του Αντρέ Λουίζ μετά τη σέντρα του Ζέλσον δεν βρήκε στόχο και στο 42′ οι Πειραιώτες απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Όζμπολτ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή πήγε με φόρα πάνω στον Τζολάκη.

Με τον Λεβαδειακό να μένει με 10 παίκτες, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου την πρώτη αλλαγή βγάζοντας τον Λαμαράνα για να βάλει τον Πεντρόσο και στο 54′ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο μετά την πάσα του Έσε αλλά πλάσαρε πάνω στον Λοντίγκιν, από καλή θέση εντός περιοχής.

Λίγα λεπτά μετά, στο 57′, ο Αντρέ Λουίζ βρήκε τον Έσε και αυτός σούταρε αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και εκεί που οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν, οι Βοιωτοί… σκόραραν. Στο 70′ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βγήκε γρήγορα στην κόντρα και ο Τσάπρας έδωσε έτοιμο γκολ στον Παλάσιος, ο οποίος το έβαλε. Η εξέταση της φάσης στο VAR, όμως, έδειξε ότι είχε γίνει φάουλ στον Νασιμέντο, οπότε το γκολ ακυρώθηκε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 74′, λίγο έλειψε να σκοράρουν οι Πειραιώτες και αυτή τη φορά το γκολ θα μετρούσε καθώς δεν υπήρχε τίποτα αντικανονικό αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το βολέ του Αντρέ Λουίζ από το ύψος της περιοχής και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ συνέχισε να πιέζει μέχρι το τέλος, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Βήχος, Λαμαράνα (46′ Πεντρόσο), Τσοκάι, Παλάσιος (75′ Νίκος), Κωστή, Βέρμπιτς (64′ Άμπου Χάνα), Όζμπολτ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (69′ Κοστίνια), Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο (84′ Γιαζίτσι), Έσε, Μουζακίτης (69′ Νασιμέντο), Λουίζ, Τσικίνιο (69′ Κλέιτον), Ζέλσον, Ελ Κααμπί.