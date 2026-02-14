Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό που έπαιζε με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στις δηλώσεις του πως η ομάδα του δεν έκανε όσα έπρεπε για να φτάσει στο γκολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου, τελικά όμως γκέλαραν, με τον προπονητή τους να εξηγεί το γιατί.

«Ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε, απειλήσαμε τον αντίπαλο και ήμασταν εκείνοι που είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, με κάποιες σέντρες που δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και με κάποιους τρόπους που δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι. Είχαμε δοκάρι, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κίνδυνο για την άμυνά τους», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέχεια για το αν η ομάδα του γίνεται προβλέψιμη απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους.

«Προφανώς και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Συνέβη και στον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, όταν παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες είναι δύσκολο. Χρειάζεται μια ατομική προσπάθεια, ένα καλό σουτ, δεν το είχαμε σήμερα. Σπάνια θα βρεις ένα κενό απέναντι σε μια κλειστή άμυνα, είναι απαραίτητο να γίνει κάτι διαφορετικό, σήμερα όμως δεν έγινε», ήταν η απάντηση του Ισπανού, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ματς που ακολουθεί με τη Λεβερκούζεν.

«Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μια νίκη, δουλειά θα υποσχεθούμε, προσπάθεια. Να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, σε δύο παιχνίδια. Το λογικό είναι η πρόκριση να κριθεί και στα δύο παιχνίδια, όχι μόνο στο πρώτο στο Καραϊσκάκης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό πρώτο βήμα».